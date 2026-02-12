Diocesi addio al diacono Sergio Fossati

Questa mattina Piacenza piange la scomparsa di Sergio Fossati, il diacono che ha servito la comunità per molti anni. Nato nel 1946, Fossati si era dedicato con passione alla sua fede, diventando diacono nel 1993. La sua morte lascia un vuoto tra i fedeli e le persone che lo avevano conosciuto e stimato.

Nelle prime ore di oggi, giovedì 12 febbraio, è deceduto il diacono permanente Sergio Fossati. Nato il 27 settembre 1946 a Piacenza, è stato ordinato diacono il 30 maggio 1993. Nel 2024 è rimasto vedovo di Maria Teresa. Dal loro matrimonio sono nate tre figlie. Nel 1996 venne nominato responsabile della cappellania del cimitero, servizio che ha svolto fino a quando la salute glielo ha permesso. Inoltre, ha collaborato anche come collaboratore nel servizio pastorale della cappellania dell’ospedale di Piacenza e in diverse parrocchie della Diocesi, in assenza del parroco. Il funerale si svolgerà sabato 14 febbraio alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di Santa Franca in città.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La diocesi di Forlì-Bertinoro piange la perdita del vescovo emerito Vincenzo Zarri, figura di spicco e guida spirituale.

