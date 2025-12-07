Lutto in Valbisagno | addio a Elio Fossati il partigiano ' Moro'
Lutto in Valbisagno, all'età di 99 anni è morto Elio Fossati, il partigiano ‘Moro’. Figura iconica della Resistenza. Ne ha dato notizia la sezione Anpi Michele ‘Gino’ Campanella di Struppa: “Era l'ultimo partigiano della brigata volante Severino, iscritto nella nostra sezione dedicata al suo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
