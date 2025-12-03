Nizza che caos! Giorni di grande tensione per il club francese | ecco cosa sta succedendo

Nizza, che caos! Giorni di grande tensione scuotono il club francese, tra incertezze sul futuro e polemiche interne Il Nizza sta vivendo giorni di grande tensione, segnati non solo da una crisi di risultati, ma soprattutto da gravi episodi di violenza. Dopo l’aggressione subita da alcuni giocatori da parte di un gruppo di tifosi, l’allenatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nizza, che caos! Giorni di grande tensione per il club francese: ecco cosa sta succedendo

Contenuti che potrebbero interessarti

? Ligue 1, caos Nizza: i tifosi aggrediscono Moffi e Boga ? https://www.calciostyle.it/esteri/ligue1/ligue-1-caos-nizza-i-tifosi-aggrediscono-moffi-e-boga?fsp_sid=1659955 ? di Pietro Mauti - facebook.com Vai su Facebook

#Nizza, dopo la sesta sconfitta consecutiva gli ultras aggrediscono #Moffi e l’ex Serie A #Boga Ne parla l'Equipe. Il caos si è scatenato all'esterno del centro sportivo del club, l'ivoriano ha subito colpi alla testa e al torace. Preso di mira anche il ds #Maurice ilna Vai su X

Nizza, giocatori aggrediti da alcuni ultras: colpiti Boga e Moffi - A farne le spese in particolare l'ex Atalanta e Sassuolo Jeremie Boga e Terem Moffi che hanno sporto denuncia c ... Lo riporta sport.sky.it

Nizza, dopo la sesta sconfitta consecutiva gli ultras aggrediscono Moffi e l’ex Serie A Boga - Dopo la sconfitta contro il Lorient due giorni fa circa 400 tifosi del Nizza hanno accolto i giocatori al ritorno al centro d’allenamento ... Come scrive ilnapolista.it

Coppa Italia e Europa League: tre giorni di grande calcio. Ecco le squadre agli ottavi. Roma corsara a Nizza, Bologna ko - È stata comunque una tre giorni ad alta intensità, con 18 squadre italiane in campo (e Roma e Bologna all’estero). blitzquotidiano.it scrive

Caos alla vigilia di Nizza–Roma: sette ultras giallorossi scarcerati su cauzione - Si allenta la tensione in Francia dopo il caos scoppiato alla vigilia della gara di Europa League tra Nizza e Roma, disputata lo scorso 24 settembre e vinta dai giallorossi per 2- Si legge su corrieredellosport.it

Nizza-Roma, disordini fuori dalla stadio prima del match: ecco cosa è successo - Prima della partita tra la squadra francese e la Roma, le tifoserie sono venute a contatto all'esterno dell'Allianz Riviera. Si legge su corrieredellosport.it