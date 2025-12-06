??Buongiorno a tutti, mancano pochi giorni alla scadenza del 9 dicembre per l’ abbonamento al Fatto Quotidiano al prezzo scontato di 99,99 euro diciamo 100 euro l’anno, e vi devo ringraziare perché abbiamo ricevuto non solo una marea di nuovi abbonamenti fatti da persone che magari ne hanno fatti anche più d’uno per regalarli ad amici e parenti, ma perché abbiamo ricevuto un sacco di lettere, di email e di messaggi di solidarietà e di disponibilità addirittura a versare dei soldi così a fondo perduto, che noi vi chiediamo di non mandarci ovviamente, ma di utilizzare o per fare l’abbonamento per diventare Soci di Fatto oppure, appunto, per regalare ad altri il Fatto Quotidiano per tutto l’anno, finché c’è la possibilità di ottenerlo per così poco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non riceviamo soldi pubblici, dovete sostenerci voi”. Travaglio spiega ai lettori perché è il momento di abbonarsi al Fatto Quotidiano a prezzo speciale. Solo fino al 9 dicembre!