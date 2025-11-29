Difficile fare giornalismo libero siete sempre stati la nostra forza ora vi chiediamo aiuto | Luca Sommi invita ad abbonarsi al Fatto a prezzo speciale

“È sempre più difficile fare giornalismo libero, soprattutto in un momento come questo in cui l’editoria classica sta attraversando un momento di difficoltà. Dal 18 novembre al 9 dicembre, abbonarsi al Fatto Quotidiano in digitale costerà soltanto 99,99€, cioè 0,27 centesimi al giorno e avrete accesso a tutti i contenuti di TvLoft. Siete sempre stati la nostra forza, ora vi chiediamo un aiuto. Siateci “ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Difficile fare giornalismo libero, siete sempre stati la nostra forza ora vi chiediamo aiuto”: Luca Sommi invita ad abbonarsi al Fatto (a prezzo speciale)

Approfondisci con queste news

Trovare qualcosa da fare con questo freddo è sempre difficile, oggi la soluzione perfetta ve la proponiamo noi: ? DORMIRE IN BOTTE Abbiamo due tipologie tra cui scegliere: Botte Rilassosa con Vasca Idromassaggio esterna – 200 € a coppia a notte - facebook.com Vai su Facebook

"Non si torna indietro. Per questo è difficile scegliere. Devi fare la scelta giusta. Ma finché non scegli, tutto resta ancora possibile". ("Mr. Nobody") Vai su X

La bomba contro Sigfrido Ranucci deve inquietare tutti noi. Anche chi pensa di poter fare a meno del giornalismo - Un chilo di esplosivo è stato piazzato sotto l'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista d'inchiesta e conduttore di Report, e sotto quella della figlia. Secondo wired.it

Carelli (L'Espresso), "Celebriamo 70 anni di giornalismo critico, libero e indipendente" - La festa a Palazzo Brancaccio per i 70 anni de L'Espresso è stata "un momento per ricordare la storia di questo settimanale e ribadire un impegno verso i nostri lettori di un giornalismo ... Lo riporta msn.com

Fontana (Lombardia): "In Italia è difficile fare ricerca. In Lombardia un po' meno" - In Lombardia un po' meno, anche perché credo che l'ecosistema che si è creato in Lombardia sia sotto gli occhi di tutti e ... affaritaliani.it scrive