Guerre nel mondo senza tregua | presidio per la pace durante il passaggio della Fiamma olimpica
Durante il passaggio della Fiamma olimpica a Ferrara, si svolge un presidio per la pace, in un momento di celebrazione sportiva. Accanto alla gioia per l’evento, si invita alla riflessione sui conflitti nel mondo, ricordando l’importanza di promuovere dialogo e solidarietà. Un’occasione per unire sport e impegno civile, sottolineando il valore della pace in un contesto globale.
Accanto alla gioia per le Olimpiadi e per il passaggio a Ferrara della ‘Fiamma’ simbolo dei Giochi, c’è anche spazio per una riflessione sui conflitti del mondo. E’ quanto metterà in atto, nella giornata di mercoledì 7, la Rete Pace Ferrara, con un presidio organizzato in piazzetta Sant’Anna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
