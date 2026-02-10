Giochi Olimpici di Pace | Renato Accorinti tra i protagonisti della proposta italiana per la Tregua Olimpica

Durante i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, Renato Accorinti si schiera tra i protagonisti di una proposta italiana per rilanciare la Tregua Olimpica. L’idea è di usare l’evento come spinta per favorire la pace e il dialogo tra le nazioni coinvolte. La proposta sta già facendo parlare di sé, con l’obiettivo di portare l’attenzione su un tema che spesso viene dimenticato durante le grandi manifestazioni sportive.

In occasione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, prende forma un’iniziativa innovativa che mira a riportare la Tregua Olimpica al centro dell’agenda geopolitica mondiale. Il progetto “Giochi Olimpici di Pace” sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa mercoledì 11 febbraio, alle.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Giochi Olimpici Milano Cortina Milano-Cortina, Mattarella accende la torcia olimpica: «Chiediamo una tregua per i Giochi, la pace è nel dna delle Olimpiadi» Milano-Cortina, Mattarella: Tregua olimpica fermi le barbarie, pace nel Dna dei Giochi – Il video Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Giochi Olimpici Milano Cortina Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali 2026: perché Charlize Theron si schiera a favore della pace a Milano Cortina 2026?; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione - Oltre 9 milioni di spettatori e il 46% di share per la cerimonia di inaugurazione; Charlize Theron e Mandela: il monologo per la pace a Milano Cortina; Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: lo show da San Siro all’Arco della Pace. Il tram con Mattarella, i bracieri, la pace: San Siro accende i Giochi con la cerimonia-showEmozioni senza fine allo stadio di Milano e a Cortina. Tomba, Compagnoni e Goggia (a sorpresa) ultimi tedofori. Tante star da Mariah Carey, ad Andrea ... avvenire.it Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di aperturaE' un'emozione unica. Parlano in coppia, come in coppia hanno acceso il braciere all'Arco della Pace di Milano, per un'edizione dei Giochi che auspicano indimenticabile: Deborah Compagnoni e Alberto ... sport.sky.it Il Messaggero. Toneloom · Violin. Il curling fa parte dei giochi olimpici solo dal 1998, anche se una gara di curling maschile si tenne ai primi giochi invernali di Chamonix nel 1924. Vediamo come funziona questo sport e chi sono gli italiani in gara alle Olimpia facebook ! La #CerimoniaDiApertura dei Giochi Olimpici Invernali di #MilanoCortina2026 è stata seguita da più di 9.272.000 di telespettatori con il 46,2% di share solo su Rai 1. Peccato per la telecronaca. #AscoltiTv #OlimpiadiInvernali2026 x.com

