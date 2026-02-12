DiCaprio fuori da Cliff Booth | Fincher trasforma lo spin-off in un noir su Hollywood e il suo lato oscuro

Leonardo DiCaprio ha deciso di non partecipare allo spin-off di “C’era una volta a Hollywood”. Brad Pitt invece riprenderà il ruolo di Cliff Booth, lo stuntman interpretato nel film di Tarantino. La storia si trasforma in un noir che esplora il lato oscuro di Hollywood, con David Fincher alla regia.

Leonardo DiCaprio ha rinunciato a partecipare allo spin-off di “C’era una volta a Hollywood”, intitolato “The Adventures of Cliff Booth”, progetto che vedrà Brad Pitt riprendere il ruolo dello stuntman reso celebre dal film di Quentin Tarantino. La decisione dell’attore, rivelata in un’intervista a Deadline il 12 febbraio 2026, segna una svolta nella direzione narrativa del film, ora affidato alla visione più cupa e intensa di David Fincher. Un Nuovo Inizio per Cliff Booth: Dalla Commedia al Noir. Il progetto, inizialmente concepito come un’espansione dell’universo narrativo di “C’era una volta a Hollywood”, ha subito una trasformazione significativa con l’ingresso di Fincher.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante il primo quarto del Super Bowl, Netflix ha sorpreso tutti rilasciando il trailer del nuovo film con Brad Pitt.

Durante il Super Bowl Netflix ha mostrato il primo trailer di “Le avventure di Cliff Booth”, lo spin-off diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino.

