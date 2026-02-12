Derby d’Italia Spalletti prepara la mossa a sorpresa | così vuole sorprendere l’Inter

Il derby d’Italia si avvicina e Spalletti prepara una mossa a sorpresa per sorprendere l’Inter. Nel frattempo, in casa Juventus, Jeremie Boga non ha ancora prodotto grandi risultati, ma le sue ultime prestazioni hanno portato una nuova energia alla squadra. La sfida si fa sempre più calda e i tifosi aspettano con ansia di vedere quale strategia metteranno in campo le due grandi rivali.

Jeremie Boga non ha ancora inciso in termini di risultati, ma il suo impatto nelle ultime uscite ha acceso una luce nuova in casa Juventus. Arrivato nel mercato invernale quasi in sordina, dopo un periodo complicato al Nizza, l’ex Sassuolo sta lentamente ritrovando brillantezza e fiducia. Le prestazioni contro Atalanta e Lazio hanno restituito l’immagine di un giocatore capace di creare superiorità numerica e spaccare le partite nell’uno contro uno. In vista del derby d’Italia contro l’Inter, Luciano Spalletti potrebbe affidarsi proprio a lui come carta a sorpresa. Con Conceiçao pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto e McKennie considerato quasi intoccabile nonostante qualche acciacco alla caviglia, gli spazi sembrerebbero ridotti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Spalletti prepara la sua strategia in vista del Derby d’Italia.

