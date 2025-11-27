Juve Cagliari Spalletti prepara la mossa a sorpresa per la gara dello Stadium | può schierarlo dal primo minuto! La suggestione

Juve Cagliari, Spalletti medita la sorpresa a centrocampo: si candida per una maglia da titolare dopo il Bodo, il bianconero scala le gerarchie. L’onda lunga dell’entusiasmo per la vittoria in extremis contro il Bodo Glimt potrebbe portare novità sostanziali nella formazione della Juventus che si appresta ad affrontare il prossimo turno di campionato. Sabato, all’ Allianz Stadium, arriva il Cagliari e Luciano Spalletti sembra intenzionato a sfruttare l’inerzia positiva della notte norvegese per lanciare una mossa a sorpresa dal primo minuto. Il nome caldo, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sportmediaset, è quello di Fabio Miretti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cagliari, Spalletti prepara la mossa a sorpresa per la gara dello Stadium: può schierarlo dal primo minuto! La suggestione

