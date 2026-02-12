Dentro l’Ateneo Fuori mercato e biblioteca

Questa mattina, all’interno dell’università, si sono notati alcuni cambiamenti. La biblioteca centrale e il mercato coperto, due punti fermi del quartiere, escono dai piani di sviluppo futuri dell’ateneo. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente, lasciando studenti e residenti un po’ sorpresi.

Per un'università che entra, ci sono anche un mercato coperto e una sede centrale della biblioteca che escono dai progetti futuri. Uno degli effetti del protocollo firmato ieri a Palazzo Malinverni infatti è la scomparsa dai radar delle proposte di recupero dell'ex Manifattura contenute nel programma elettorale di Lorenzo Radice, quella ManiFutura che aveva ancora la forma di un'idea tutta in divenire e che si è dunque trasformata in altro. Il cambio di marcia è avvenuto in meno di un anno: sino alla primavera dello scorso anno, infatti, a quanto pare l'Amministrazione comunale aveva continuato a verificare la fattibilità almeno del mercato coperto.

