La Robur cancella il tabù ed esagera Cinque gol alla malcapitata Orvietana

La Robur Siena ottiene una vittoria netta contro l’Orvietana, con un punteggio di 5-1. La partita, giocata sul campo di Siena, ha visto i padroni di casa dominare dall’inizio alla fine, portando a casa un risultato che rompe ogni tabù. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, consolidando il proprio ruolo in campionato e lasciando poco spazio agli avversari.

