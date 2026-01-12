La Robur cancella il tabù ed esagera Cinque gol alla malcapitata Orvietana
La Robur Siena ottiene una vittoria netta contro l’Orvietana, con un punteggio di 5-1. La partita, giocata sul campo di Siena, ha visto i padroni di casa dominare dall’inizio alla fine, portando a casa un risultato che rompe ogni tabù. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, consolidando il proprio ruolo in campionato e lasciando poco spazio agli avversari.
SIENA 5 ORVIETANA 1 SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Bello (35' st Ciofi), Vlahovic, Barbera (35' st Rossi), Vari (27' st Lipari); Mastalli, Noccioli (22' st Nardi); Andolfi (40' st Giannetti). Panchina: Palazzi, Loconte, Cavallari, Calamai. Allenatore Bellazzini. ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Berardi, Savshak, Ricci (37' st Simic); Paletta (15' st Nhaga), Tittocchia (15' st Tronci), Lobrano, Arsenijevic (35' st Herrera Quintero), Mauro; Caon, Tilli (24' st Marchegiani). Panchina: Porta, Ciavaglia, De Gaetani, Sforza, Lane. Allenatore Rizzolo. Arbitro De Angelis di Nocera Inferiore (Di Minico – Polichetti).
