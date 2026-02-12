Isaac Del Toro guarda alla prossima stagione con determinazione. Sa di avere molto da imparare da Pogacar, ma non vuol rinunciare alle sue chance di vittoria. Mentre il campione sloveno si confronta con i fan sui social, lui si prepara a scendere in strada, deciso a farsi trovare pronto all'UAE Tour 2026.

Roma, 12 febbraio 2026 - Mentre Tadej Pogacar, sui propri canali ufficiali, 'bacchetta' un tifoso un po' troppo invadente, esperienza vissuta già qualche settimana fa dall'acerrimo rivale Jonas Vingegaard (con allegata caduta in discesa), Isaac Del Toro pensa alla stagione che lo attende alla corte del più forte: una scuola da cui imparare, ma senza gettare alle ortiche le eventuali chance di vincere in prima persona, come potrebbe essere l'imminente UAE Tour 2026. Le dichiarazioni di Del Toro. Nella corsa di casa della sua UAE Team Emirates-XRG, già vinta a livello femminile con Elisa Longo Borghini e in programma dal 16 al 22 febbraio, il messicano vivrà il primo duello con Remco Evenepoel, antipasto di ciò che accadrà in estate per il Tour de France 2026: a luglio al menù si aggiungerà Pogacar, al quale il classe 2003 guarda con tanta ammirazione, come ribadito in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Del Toro: "Ho tanto da imparare da Pogacar, ma voglio anche vincere"

Approfondimenti su Pogacar Vingegaard

Tadej Pogacar si appresta a vivere una nuova stagione, con un calendario rivisitato e sfide ambiziose.

Oscar Piastri ha iniziato a capire meglio come funziona la nuova macchina, ma sa che c’è ancora tanto da imparare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pogacar Vingegaard

Argomenti discussi: La doppietta di Bremer, il timbro del 'Toro' Martinez e tutti i gol Serie A Enilive; Serata storica per Lautaro: il Toro è sul podio di sempre dei marcatori dell'Inter; Toro-Schuurs: contratto rescisso. Sarai per sempre uno di noi; Oroscopo di sabato 7 febbraio 2026.

Rauti tra Toro e Vicenza: Ho tanto entusiasmo e vorrei liberarmiSette gol in 22 partite, che per una punta sono un buon bottino. Ma non segna da oltre tre mesi e questo è un trend che vuole cambiare in fretta. Soprattutto però Nicola Rauti ... torinogranata.it

Simeone, 'il Toro scelta giusta, ho il fuoco dentro'Sono arrivato da dieci giorni, ho tanto fuoco dentro: voglio iniziare questa nuova avventura, venire al Toro è la scelta giusta: così Giovanni Simeone, nuovo attaccante granata, si presenta ai ... ansa.it

"Il Toro è nel mio cuore, come la gente, che mi ha dato tanto, è stata una grande esperienza. Nel Toro indossi una maglia e hai il peso di una storia che è una cosa fantastica. Non credevo fosse una cosa così speciale" Roberto Muzzi - facebook.com facebook