Pogacar | Sto riscrivendo la storia ma il tempo vola Non ne ho molto se voglio vincere tutto

Tadej Pogacar si appresta a vivere una nuova stagione, con un calendario rivisitato e sfide ambiziose. Dopo un inizio ritardato, il ciclista sloveno punta a conquistare grandi traguardi, affrontando classiche iconiche come Sanremo e Roubaix. Il suo obiettivo resta quello di riscrivere la storia, consapevole che il tempo a disposizione è limitato.

Il 2026 di Tadej Pogacar si presenta con un programma diverso rispetto al recente passato: partenza "posticipata" alle Strade Bianche, poi tante classiche tra cui i due taboo Sanremo e Roubaix. "Amo le gare di un giorno, emozioni racchiuse in sole 24 ore". E le corse a tappe? Sì al Tour, Giro in stand by: "L'esperienza mi dice di decidere all'ultimo". Ma l'obiettivo è di vincere il più possibile: "Non mi resta molto tempo".

Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi. Un Fenomeno che riscrive la storia del ciclismo - Un campione totale che sta riscrivendo a suon di imprese memorabili la storia di questo sport. ilsole24ore.com

Quello che mi piace di Pogacar è che ha un forte senso della storia del ciclismo. Conosce il suo sport e quando un corridore di quel livello e di quella fama rispetta e si impegna nei grandi eventi del suo sport, bisogna togliersi il cappello, incoraggiarlo, sosten - facebook.com facebook