Bonus idrico 2026 | requisiti Isee sconti in bolletta per l’acqua e aiuti locali

Il Bonus idrico 2026 si riferisce agli sconti in bolletta per l’acqua previsti dal Bonus sociale per disagio economico, regolamentato da Arera. Pur non essendo un bonus autonomo, rappresenta un aiuto concreto per le famiglie con requisiti ISEE specifici. In questa guida, troverai informazioni su requisiti, modalità di accesso e gli eventuali aiuti locali legati a questa misura.

Il Bonus idrico, tecnicamente, non esiste come bonus autonomo nazionale: il termine è entrato nel linguaggio comune per indicare la componente “acqua” del Bonus sociale per disagio economico disciplinato da Arera. Ma ci sono poi una serie di bonus acqua locali promossi da enti idrici territoriali, Regioni e Comuni. L’ambiguità genera confusione in chi effettui ricerche su “ Bonus idrico 2026 ”. Il bonus sociale acqua Arera. Come detto, il riferimento normativo nazionale è il Bonus sociale per disagio economico, gestito da Arera. Non è un contributo una tantum, ma uno sconto automatico applicato direttamente in bolletta su tre servizi essenziali: energia elettrica, gas e servizio idrico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

