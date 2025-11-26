Il prezzo del gas sotto i 30 euro e l' effetto sulle bollette anche della luce

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il metano europeo in questi ultimi giorni ha registrato una nuova frenata, scivolando sotto la soglia dei 30 euro per megawattora. In particolare, nella giornata di lunedì 24 novembre la contrattazione si è fermata attorno ai 29,2 euro, un livello che non si vedeva da circa diciotto mesi. Se si. 🔗 Leggi su Today.it

