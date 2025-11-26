Il prezzo del gas sotto i 30 euro e l' effetto sulle bollette anche della luce

Il metano europeo in questi ultimi giorni ha registrato una nuova frenata, scivolando sotto la soglia dei 30 euro per megawattora. In particolare, nella giornata di lunedì 24 novembre la contrattazione si è fermata attorno ai 29,2 euro, un livello che non si vedeva da circa diciotto mesi. Se si. 🔗 Leggi su Today.it

Il prezzo del gas scende sotto i 30 euro, per la prima volta da maggio 2024, mentre si guarda ai colloqui per la pace tra Russia e Ucraina. In avvio di giornata, ad Amsterdam le quotazioni registrano un -0,7% a 29,95 euro al megawattora. #ANSA Vai su X

Il prezzo del gas in avvio resta sotto i 30 euro - Ad Amsterdam, mercato di riferimento i contratti Ttf segnano un +0,27% a 29,47 euro al megawattora. Lo riporta ansa.it

Il prezzo del gas sceso sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi): ecco perché caleranno anche le bollette della luce - Le quotazioni del metano sul mercato europeo di riferimento, che incidono anche sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas in Italia, sono ai minimi da oltre 18 mesi ... Da msn.com

Gas, perché il prezzo è sotto i 30 euro? L'effetto sulle bollette - Se si considera che a febbraio le quotazioni orbitavano intorno ai 52 euro, il ridimensionamento supera di slancio il 25%, segnando una delle correzioni più marcate degli ultimi mesi. Da tg24.sky.it