Alberto Tomba e Deborah Compagnoni accendono il braciere olimpico a Milano Sofia Goggia a Cortina | iniziano le Olimpiadi invernali

Da today.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il braciere olimpico a Milano, all’Arco della Pace. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico di appassionati, che hanno assistito all’evento con entusiasmo. Tomba e Compagnoni hanno preso la fiaccola da Enrico Fabris e l’hanno portata fino al fuoco, dando il via ufficiale alle Olimpiadi invernali. Dopo la cerimonia, la fiaccola continuerà il suo percorso tra le varie tappe delle competizioni.

Sono state le leggende dello sci azzurro Alberto Tomba e Deborah Compagnoni ad accendere il braciere olimpico, a Milano all'Arco della Pace dopo aver ricevuto la fiaccola da Enrico Fabris. A Cortina, in Piazza Dibona, l'ultimo tedoforo è Sofia Goggia, tra le grande speranze italiane di queste.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Tomba Compagnoni

Alberto Tomba-Deborah Compagnoni a Milano, Sofia Goggia e Gustavo Thoeni a Cortina: le indiscrezioni sugli ultimi tedofori

Arrivano le prime indiscrezioni sugli ultimi tedofori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Milano Cortina: Tomba e Compagnoni accendono braciere olimpico all’Arco della Pace a Milano

Questa sera a Milano si sono accese le fiamme del fuoco olimpico.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Tomba Compagnoni

Argomenti discussi: Compagnoni: Io, Tomba e i nostri anni irripetibili. Che risate con la fiaccola; Tomba, Compagnoni e Goggia accendono il braciere: iniziano le Olimpiadi; Alberto Tomba e Deborah Compagnoni a Milano e Sofia Goggia a Cortina accendono il braciere dei Giochi; Chi sarà l’ultimo tedoforo alla Cerimonia d’apertura? Alberto Tomba e Deborah Compagnoni in pole.

alberto tomba e deborahMilano Cortina: Compagnoni e Tomba in lacrime, 'è un'emozione unica'Parlano in coppia, come in coppia hanno acceso il braciere all'Arco della Pace di Milano, per un'edizione dei Giochi che auspicano indimenticabile: Deborah Compagnoni e Alberto Tomba, gli azzurri ... ansa.it

alberto tomba e deborahA Milano e Cortina accesa la fiamma olimpica. Il sogno azzurro può cominciareSono Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, campioni olimpici di sci, gli ultimi tedofori che a Milano hanno acceso il braciere olimpico all'Arco ... iltempo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.