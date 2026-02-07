Dopo anni di assenza, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni sono tornati a far parlare di sé. Non fanno più rumore, ma il loro ritorno è reale e silenzioso. Sono lontani dalle luci dei riflettori, quasi come ricordi sfocati di un’Italia che sapeva prendersi il suo tempo.

Alberto e Deborah sono tornati e un po’ in questi anni li abbiamo visti sbiadire, laterali, come un ricordo dai contorni imprecisi. Deborah e Alberto sono la vita prima dell’Euro, Sanremo che si ferma, la favola di una ragazza di montagna, la vita agra ma reale, il passo lento del primo virtuale. Ora sono la neve che accende il fuoco. Li vedi arrivare e ti accorgi che non è nostalgia, non è neanche celebrazione. È proprio un ritorno. Come quando rivedi qualcuno che pensavi appartenesse a un’altra stagione della tua vita e invece è ancora lì, intero, presente. Alberto ha quella faccia da Alberto, la stessa di allora: un po’ chiusa, un po’ ironica, come se stesse per dire una cosa e poi decidesse di non farlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, il ritorno silenzioso di un’Italia che sapeva fermarsi

Manca poco all’inizio della Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Questa mattina, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il braciere olimpico a Milano, all’Arco della Pace.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

