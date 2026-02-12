Debiti per 100 milioni di euro ombre su 1.500 lavoratori | a rischio 40 bresciani

Il supermercato Sigma di Botticino ha chiuso i battenti senza preavviso, lasciando a piedi 1.500 lavoratori e creando disagi tra i clienti. Le serrande sono calate al primo mattino e, all’interno, non si trovano più carrelli né si formano code alle casse. L’adesione allo sciopero è totale, con il 100% dei dipendenti che ha deciso di fermarsi per protestare contro i problemi finanziari dell’azienda, che si aggirano intorno ai 100 milioni di euro. La situazione preoccupa anche i residenti e i lavor

Lo sciopero dei lavoratori Sigma (Gruppo Realco) anche in provincia di Brescia: chiuso il supermercato di Botticino. Sono circa 40 i dipendenti a rischio a seguito della crisi aziendale da oltre 100 milioni di euro Giù le serrande al supermercato Sigma di Botticino: niente carrelli e code alle casse, qui l'adesione allo sciopero è pari al 100%. In mattinata è stato organizzato anche un presidio: i lavoratori sventolano le bandiere ai cancelli per sensibilizzare su una situazione già definita preoccupante. Braccia incrociate anche a Molinetto di Mazzano, ma con minore adesione, dove è attivo un secondo punto vendita Sigma (che però è rimasto aperto): a Brescia ce n'era anche un terzo, a Borgosatollo, che però da tempo ha chiuso i battenti.

