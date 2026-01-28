Super annuncio di Manna sul mercato prima di Napoli-Chelsea | avete sentito?

Nei giorni che precedono la sfida tra Napoli e Chelsea, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha fatto una sorpresa ai tifosi. Durante un collegamento con ‘Sky Sport’, Manna ha annunciato ufficialmente alcune novità sul mercato, lasciando tutti con il fiato sospeso. La squadra si prepara a una partita importante e, nel frattempo, il ds ha dato qualche indizio sulle mosse future.

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, ha parlato a 'Sky Sport' e ha rilasciato un super annuncio sul mercato. C'è la conferma su un nome: ecco cos'ha dichiarato. Manna a 'Sky Sport' prima di Napoli-Chelsea. Giovanni Manna, a 'Sky Sport', prima di Napoli-Chelsea ha dichiarato: "Questa è una partita tosta, la nostra situazione fa sorridere. Sarà una partita importante contro un avversario forte, cercheremo di dare tutto". Poi sul mercato: " Sterling? è un calciatore forte, ma non gioca da tanto tempo. Ne abbiamo parlato durante l'estate, ma in questo momento la vedo difficile perché ha aspettative economiche importanti.

