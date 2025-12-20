Comunicato ufficiale della Federazione l’annuncio riguarda anche il Napoli | avete sentito?

La Federazione ha rilasciato un comunicato ufficiale che riguarda anche il Napoli. In casa partenopea cresce l’attesa per la finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Antonio Conte spera di ottenere il trofeo, ultimo conquistato nel 2013 con la Juventus, e di dare un impulso positivo alla stagione. Comunicato ufficiale della Federazione, l’annuncio riguarda anche il Napoli: avete sentito?

In casa Napoli si attende sempre di più la finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. La speranza di Antonio Conte è di mettere le mani sul trofeo in questione dopo dodici anni dall’ultima volta (nel 2013 vinse con la Juve proprio contro il Napoli), per regalarsi un successo che darebbe senz’altro entusiasmo utile per il prosieguo della stagione. Il tutto, mentre gli azzurri attraversano un periodo non semplicissimo: tante sono le assenze che hanno colpito i campioni d’Italia in carica, soprattutto a centrocampo. Tra di esse, spunta quella di Frank Zambo Anguissa, con quest’ultimo costretto a saltare anche la Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Comunicato ufficiale della Federazione, l’annuncio riguarda anche il Napoli: avete sentito? Leggi anche: Scontro Allegri-Oriali, c’è chi “critica” il comunicato del Napoli: avete sentito? Leggi anche: “Lo consideriamo acquistato”: l’annuncio di mercato riguarda il Napoli, avete saputo? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma, ufficiale l’arrivo di Leon Bailey - L’ex Aston Villa, acquistato in prestito con diritto di riscatto, ha scelto la maglia numero 31 per la nuova avventura giallorossa. gianlucadimarzio.com COMUNICATO UFFICIALE Il TAR di Palermo ha ritenuto non manifestamente abnorme il provvedimento prefettizio che dispone la disputa a porte chiuse della gara tra Gela Calcio e Gelbison in programma domenica 21 dicembre alle 15:00, rigettando l’ist - facebook.com facebook | COMUNICATO UFFICIALE Aggiornamento sull'infortunio di Daniele Lavia dopo la radiografia effettuata nella giornata di giovedì 18 dicembre # #trentinonelcuore x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.