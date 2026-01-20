Nwaneri lascia l’Arsenal è fatta per il passaggio al Marsiglia! De Zerbi decisivo | ecco perché

Ethan Nwaneri, giovane talento dell’Arsenal, sta per trasferirsi al Marsiglia. La trattativa si è conclusa positivamente, con il ruolo decisivo di De Zerbi nel finalizzare l’accordo. Il trasferimento rappresenta una nuova tappa nella carriera del calciatore, che lascia i Gunners per affrontare una sfida diversa in Ligue 1. Questa operazione evidenzia l’interesse del club francese per giovani promesse e il suo impegno nel rafforzare la rosa.

