Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia. Dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta di 5-0 contro il Paris Saint Germain, il club ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore italiano. La separazione è ufficiale, anche se si parla di accordo consensuale, ma in realtà si tratta di un esonero.

Roberto De Zerbi lascia anche il Marsiglia. Anche se si parla di “separazione consensuale”, in realtà è un esonero, maturato dopo l’eliminazione dalla Champions e la pesante manita rimediata contro il Paris Saint Germain in campionato. E così l’allenatore italiano, apprezzato per il suo calcio spettacolo, rischia di essere un’eterna promessa o l’erede di Zdenek Zeman. L’esonero. Doveva restare sulla panchina tre anni, ma il 5-0 incassato domenica scorsa sommato alla prematura uscita di scena dalla Champions League, hanno decretato che il suo tempo nella città marittima del sud della Francia era scaduto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - De Zerbi licenziato dal Marsiglia: il “calcio champagne” dell’allenatore italiano, in Francia è diventato gazosa

