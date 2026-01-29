De Zerbi in bilico sulla panchina del Marsiglia Rmc Sport | Sono in corso discussioni tra il tecnico e la dirigenza

Dopo la sconfitta contro il Brugge e l’eliminazione dalla Champions League, Roberto De Zerbi rischia di perdere il posto sulla panchina del Marsiglia. La dirigenza e l’allenatore stanno discutendo, e il futuro dell’italiano rimane incerto. La situazione si sbloccherà nelle prossime ore.

Dopo la sconfitta contro il Brugge e l’eliminazione in Champions League, è a rischio la posizione di Roberto De Zerbi sulla panchina del Marsiglia. Sono in corso discussioni per una sua possibile partenza, o permanenza in caso gli si voglia dare un’ultima chance. Come riportato da Rmc Sport: Roberto De Zerbi sarà ancora sulla panchina del Marsiglia sabato contro il Paris Fc? Sono in corso discussioni tra il tecnico e la dirigenza del club. Potrebbe quindi lasciare il Marsiglia in fretta anche se, al momento, non è stata presa alcuna decisione. Benatia, ds del Marsiglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’eliminazione dalla Champions: “Spero che i giocatori siano consapevoli che stasera è un fallimento professionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Dopo la sconfitta contro il Benfica, Roberto De Zerbi si è presentato ai microfoni con il volto teso e gli occhi lucidi.

