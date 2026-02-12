Alla prima giornata della Ligue 1 201516, il Marsiglia scende in campo contro il Cannes al Velodrome. L’entusiasmo tra i tifosi è forte, ma subito Andy Delort rompe gli schemi con un tiro potente che colpisce la traversa e finisce in rete. De Zerbi, che prometteva caos, può già capire che sarà una stagione intensa.

Alla prima giornata della Ligue 1 201516 si gioca Olympique Marsiglia-Cannes. Al Velodrome c’è entusiasmo ma Andy Delort lo spegne in fretta con un tiro che colpisce la parte interna della traversa ed entra. Il risultato resta tale, l’OM inizia la sua stagione con una sconfitta interna. Il suo allenatore, Marcelo Bielsa, va in conferenza piuttosto tranquillo. Risponde a tutte le domande di rito e poi, appena prima di andarsene, si tira dietro il mantello come nel celebre meme: «Il mio lavoro qui è finito, me ne torno nel mio Paese». Lascia Marsiglia in fiamme e ferita, dopo una stagione di passione, risultati medi ma grande calcio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - De Zerbi a Marsiglia prometteva caos, e caos è stato

Il Marsiglia sta vivendo giorni di grande confusione.

Dopo l’addio di De Zerbi, il club francese si ritrova nel caos.

