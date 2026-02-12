De Laurentiis non si farà sfuggire Conte Con buona pace di chi alimenta il caos per il divorzio Repubblica

Da ilnapolista.it 12 feb 2026

De Laurentiis non ha intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione di ingaggiare Conte. Il presidente del Napoli è deciso a fare di tutto pur di portare l’ex allenatore della Nazionale sulla sua panchina. Intanto, chi ha alimentato voci di crisi tra i due si trova già a corto di argomenti. La trattativa sembra in salita, ma De Laurentiis tiene duro.

De Laurentiis e Conte. Ogni anno, di questi tempi, si alimenta il dibattito sul futuro a Napoli di Antonio Conte che ha ancora un anno di contratto. Lo scorso anno sembrò sul punto di andare via e poi all’ultimo, con una strambata, disse no alla Juve (anche se lui ha sempre negato che fosse in trattativa con i bianconeri) e rimase a Napoli grazie anche alle promesse economiche (mantenute) da De Laurentiis. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Gli infortuni capitano ma non è normale che Lukaku, De Bruyn, Anguissa, Gilmour e Neres ci stiano rimettendo la stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

