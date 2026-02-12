De Laurentiis non ha intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione di ingaggiare Conte. Il presidente del Napoli è deciso a fare di tutto pur di portare l’ex allenatore della Nazionale sulla sua panchina. Intanto, chi ha alimentato voci di crisi tra i due si trova già a corto di argomenti. La trattativa sembra in salita, ma De Laurentiis tiene duro.

De Laurentiis e Conte. Ogni anno, di questi tempi, si alimenta il dibattito sul futuro a Napoli di Antonio Conte che ha ancora un anno di contratto. Lo scorso anno sembrò sul punto di andare via e poi all’ultimo, con una strambata, disse no alla Juve (anche se lui ha sempre negato che fosse in trattativa con i bianconeri) e rimase a Napoli grazie anche alle promesse economiche (mantenute) da De Laurentiis. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Gli infortuni capitano ma non è normale che Lukaku, De Bruyn, Anguissa, Gilmour e Neres ci stiano rimettendo la stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis non si farà sfuggire Conte. Con buona pace di chi alimenta il caos per il divorzio (Repubblica)

Approfondimenti su De Laurentiis Conte

Il Napoli prosegue senza scossone, nonostante le voci di un possibile allontanamento tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Luciano Conte.

Il Napoli si stringe intorno a De Laurentiis e Conte dopo la sconfitta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su De Laurentiis Conte

Argomenti discussi: De Laurentiis e Conte verso il terzo sì, ma la società deve essere ripensata; Una giornata insieme al Presidente del Bari Luigi De Laurentiis Serie BKT; Calcio, nei conti del Bari 13 milioni di perdite: De Laurentiis non le copre ma presta soldi ai biancorossi; Conte, il re delle panchine.

De Laurentiis sta vivendo notti insonni. Da Torino: Il patron sta pregandoL'edizione odierna di TuttoSport parla di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli. Il club azzurro è rimasto in corsa solo per il campionato. areanapoli.it

Repubblica: De Laurentiis-Conte fino al 2027. L’emergenza non spacca il NapoliCome ribadisce Marco Azzi su Repubblica Napoli, il Napoli si ritrova a dover arrangiarsi con le forze residue fino a maggio. La Supercoppa resta l’unico trofeo in bacheca, ma la corsa su più fronti si ... napolipiu.com

De Laurentiis non si farà sfuggire Conte. Con buona pace di chi alimenta il caos per il divorzio (Repubblica) È inutile confidare nei recuperi dei lungodegenti, gli azzurri si dovranno arrangiare. È una stagione nera pure per gli arbitraggi: undici rigori contro. htt - facebook.com facebook