Kevin De Bruyne sta per tornare in campo. Il centrocampista del Belgio potrebbe rivedersi con il Manchester City entro la fine di febbraio. Per ora, i tifosi devono aspettare ancora qualche settimana prima di rivederlo protagonista sui campi.

Il rientro è più vicino, ma servirà ancora pazienza per rivederlo protagonista in campo. Kevin De Bruyne, fermo dalla fine di ottobre, si prepara a tornare in Italia per riprendere il lavoro con il Napoli, anche se il ritorno ufficiale in partita richiederà tempi più lunghi. Il programma è già delineato. Prima il rientro a Castel Volturno per completare la fase finale della riabilitazione e ritrovare la condizione atletica ottimale, poi l’obiettivo di rientrare tra i convocati verso la fine di marzo. Una gestione graduale, studiata per evitare ricadute e consentirgli di tornare al massimo della forma nel momento decisivo della stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne verso il rientro: atteso a fine febbraio

Kevin De Bruyne potrebbe tornare in campo a fine marzo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Napoli, prosegue l’odissea De Bruyne: il rientro slitta ad aprileQuello che doveva essere il colpo da novanta del centrocampo azzurro si è trasformato, suo malgrado, in un oggetto misterioso ... gonfialarete.com

De Bruyne verso il rientro: il Napoli spera di riaverlo a fine marzoForzAzzurri.net - De Bruyne verso il rientro: il Napoli spera di riaverlo a fine marzo Il conto alla rovescia per il ritorno di Kevin De Bruyne è ufficialmente iniziato, ... forzazzurri.net

Prudenza De Bruyne: rientro graduale verso aprile La gestione del recupero di Kevin De Bruyne resta un tema centrale in casa Napoli. Dalla stampa belga, e in particolare da La Dernière Heure, filtra un orientamento chiaro: il ritorno in campo è più realistico a - facebook.com facebook