Caso Bassetti-Parisi Comitato Salute Pubblica contro la virostar | Solidarietà alla showgirl chi rappresenta la Sanità deve rispettare decoro e il vivere civile
Il caso tra Matteo Bassetti e Heather Parisi ha acceso un dibattito sulla correttezza e il rispetto nel confronto pubblico. Il Comitato Salute Pubblica si esprime a favore della showgirl, sottolineando che chi rappresenta la sanità deve mantenere decoro e rispetto del vivere civile. La vicenda evidenzia l’importanza di un confronto equilibrato e rispettoso, evitando commenti offensivi o strumentali, soprattutto in contesti di discussione pubblica e sanitaria.
Lo scontro era iniziato dopo che Bassetti aveva definito RFK Jr. un "no-vax terrapiattista", scatenando la reazione della Parisi: "Trump si occupi di lui", aveva scritto la showgirl su X Continua il caso Matteo Bassetti-Heather Parisi. Nei giorni scorsi, la virostar aveva fatto sapere di aver.
Leggi anche: Bassetti querela Heather Parisi dopo post della showgirl: “Trump, occupati di lui”, virostar aveva definito Kennedy Jr “no-vax terrapiattista”
CASO BASSETTI–PARISI: SOLIDARIETÀ A HEATHER PARISI.
Heather Parisi, scintille col prof. Bassetti: il botta e risposta (infuocato) e l'intervento inatteso di Burioni - La showgirl ha preso di mira l'infettivologo su X, chiedendo l'intervento delle autorità consolari americane.
Heather Parisi chiama in causa le autorità Usa dopo l'annuncio di querela di Bassetti: «Tutelerò la mia libertà di opinione» - Heather Parisi alza il livello del confronto con Matteo Bassetti e, dopo l'annuncio di querela da ...
Heather Parisi 'segnala' Bassetti a Trump. E il prof querela "la ballerina in pensione" - Heather Parisi 'segnala' il professor Matteo Bassetti a Donald Trump e l'infettivologo risponde preannunciando querela.
Bassetti replica a Parisi e a Trump esplode il caso a Genova - facebook.com facebook
Le parole contano, soprattutto quando diventano insulti legittimati. Fabio Duranti e @Rinaldi_euro tornano sul caso delle dichiarazioni di Matteo Bassetti rivolte a chi ha liberamente scelto di non vaccinarsi contro l'influenza. x.com
