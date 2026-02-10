Daniele Marchetti lascia la Lega di Imola Partito senza più idee

Daniele Marchetti lascia la Lega di Imola. Lo fa con parole dure, accusando il partito di essere ormai senza idee e senza una direzione chiara. Marchetti, che era l’ultimo dei cinque rappresentanti leghisti eletti nel 2020, annuncia il suo addio e critica apertamente la gestione interna. La decisione evidenzia il vuoto che si è creato in Consiglio comunale, dove la Lega perde così l’ultimo suo rappresentante ufficiale. Ora, il partito si trova senza punti di riferimento istituzionali in città.

Imola (Bologna), 10 febbraio 2026 - La Lega resta senza voce in Consiglio comunale. Saluta anche Daniele Marchetti, ultimo dei cinque rappresentanti del Carroccio eletti nel 2020 nell’Aula di piazza Matteotti (Serena Bugani e Simone Carapia sono passati a FdI, Rebecca Chiarini al gruppo misto e Riccardo Sangiorigi si è dimesso), e il partito si ritrova privo di referenti istituzionali in città. Perché Daniele Marchetti ha lasciato la Lega. L’annuncio delle dimissioni Marchetti lo ha dato poco fa in Consiglio comunale, assieme alla decisione di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative di primavera, segnando la chiusura di una lunga stagione politica personale e collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

