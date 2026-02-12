Daniele Mezzacapo ufficializza la rottura con la Lega in Consiglio comunale | Passo al gruppo misto

Daniele Mezzacapo lascia ufficialmente la Lega e si unisce al gruppo misto durante l'ultima seduta del consiglio comunale. Con questa decisione, l'ex esponente leghista cambia squadra e si prepara a lavorare senza più il simbolo del partito. La sua scelta ha sorpreso alcuni consiglieri presenti in aula.

