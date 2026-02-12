Daniele Mezzacapo ufficializza la rottura con la Lega in Consiglio comunale | Passo al gruppo misto
Daniele Mezzacapo lascia ufficialmente la Lega e si unisce al gruppo misto durante l'ultima seduta del consiglio comunale. Con questa decisione, l'ex esponente leghista cambia squadra e si prepara a lavorare senza più il simbolo del partito. La sua scelta ha sorpreso alcuni consiglieri presenti in aula.
Daniele Mezzacapo confluisce nel gruppo misto. Lo ha comunicato l'ormai ex esponente della Lega nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale. .🔗 Leggi su Forlitoday.it
