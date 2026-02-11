Il test di gravidanza di Daniela Ruggi | il mistero del figlio Tanti uomini si sono approfittati di lei

A Vitriola, le autorità continuano a indagare sui resti trovati nella casa torre il primo gennaio. La vicenda ha sollevato molte domande, ma ancora nessuna risposta certa. Nel frattempo, si parla di un test di gravidanza di Daniela Ruggi, che potrebbe essere collegato al mistero. Mentre la famiglia cerca di fare chiarezza, emergono accuse di abusi da parte di alcuni uomini nei confronti della donna. La comunità aspetta sviluppi, ma la verità resta ancora nascosta.

Modena, 11 febbraio 2026 – È sempre più fitto il mistero su quelle montagne di Vitriola dove l’1 gennaio sono apparsi nella casa torre i resti di Daniela Ruggi. Un mistero fatto anche di tante cose non dette e di tante cose omesse, di un’omertà tra quelle montagne che oggi spaventa. Daniela Ruggi: il video del casolare dove è stato ritrovato il teschio Chi si è approfittato Daniela Ruggi?. Erano tante le frequentazioni di Daniela Ruggi, frequentazioni che erano relative al suo bisogno, alla sua necessità di lavarsi, di vestirsi, di mangiare qualcosa di caldo. Chi le apriva la porta, però, spesso non era davvero un amico, ma qualcuno che era solito approfittarsi di lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Daniela Ruggi è scomparsa dopo aver acquistato un test di gravidanza in farmacia a Modena.

Emergono nuovi dettagli sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la donna di 32 anni i cui resti sono stati trovati vicino alla Torre Pignone.

Trovata morta nella torre. L’ultimo segreto di Daniela. Credeva di essere incintaMONTEFIORINO (Modena) Non possiamo sapere se il suo fosse un timore, un ‘sogno’ o una realtà: ma quattro mesi prima ... quotidiano.net

Nuovo ritrovamento a Vitriola di Montefiorino, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Daniela Ruggi. Il cane addestrato alla ricerca di cadaveri avrebbe individuato un resto umano all’esterno della torre. Subito partita l’analisi per il riscontro del DNA https://ww - facebook.com facebook

Daniela Ruggi morta, nel luogo dove è stato trovato il teschio già sei sopralluoghi: il giallo dei resti nell'edificio pericolante x.com