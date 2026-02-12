Dalmine l’anziana in Rsa e il milione sparito dal conto | Prelievi e polizze in suo favore così la nipote l’ha raggirata

A Dalmine, una donna di 82 anni è morta nel luglio 2022 senza sapere che la nipote le aveva svuotato il conto in modo fraudolento. La nipote le avrebbe fatto fare prelievi e stipulare polizze a suo nome, portando via un milione di euro. Ora gli investigatori cercano di capire come sia stato possibile.

Dalmine. Giovanna Cortesi, 82 anni, è morta il 22 luglio 2022. Sulla necrologia “ne danno il triste annuncio la sorella, la cognata, i nipoti e parenti tutti”. Compresa L.C., 54 anni, oggi indagata per circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. La vicenda ruota attorno al patrimonio da oltre 1 milione di euro della zia che, secondo l’accusa, sarebbe stato progressivamente depredato approfittando della fragilità psichica dell’anziana, invalida al cento per cento. Il gip Michele Ravelli ha disposto il sequestro di denaro, titoli, auto, immobili e di qualsiasi altro bene nella disponibilità dell’indagata fino a un valore di 1.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dalmine, l’anziana in Rsa e il milione sparito dal conto: Prelievi e polizze in suo favore, così la nipote l’ha raggirataTra il dicembre 2008 e il giugno 2014 risultano bonifici e trasferimenti di denaro a favore dell’indagata per circa 350 mila euro. Nello stesso periodo sarebbero stati effettuati investimenti per ... bergamonews.it

