‘Suo nipote ha bisogno di aiuto’ | anziana truffata in via Piermarini

Un’anziana donna di Milano è stata truffata ancora una volta. Ha ricevuto una telefonata in cui un falso poliziotto le ha detto che suo nipote aveva commesso un reato e aveva bisogno di soldi per risolvere il problema. La donna, come spesso succede, ha creduto alla storia e ha consegnato i soldi ai truffatori. La scena si è svolta in via Piermarini, un episodio che si ripete troppo spesso tra le vittime di questi raggiri.

Tempo di lettura: < 1 minuto La solita storia che si ripete con una frequenza quasi costante. La telefonata all’anziana spacciandosi per poliziotti, la richiesta di soldi per risolvere il problema di un nipote che aveva commesso un reato e la donna che ci casca. E’ quanto accaduto in via Piermarini, a Benevento, dove una signora di 80 anni ha dato oro ai malviventi per un valore di migliaia di euro per correre ai ripari e aiutare il nipote che aveva commesso un reato. Consegnati i beni, i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce a bordo di una Fiat 500 L presa a noleggio questa mattina per tre ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

