Dall’inferno all’oro il calvario di Brignone | l’infortunio la riabilitazione e il trionfo alle Olimpiadi Le tappe del miracolo sportivo

Lorenza Brignone ha vissuto un vero e proprio calvario dopo un grave infortunio ai Campionati italiani di slalom gigante in Val di Fassa. Le immagini del suo incidente sono circolate subito tra gli addetti ai lavori, ma nessuna telecamera ha ripreso l’episodio in diretta. La sciatrice ha dovuto affrontare mesi di riabilitazione prima di tornare a gareggiare e, alla fine, ha conquistato il suo oro olimpico, dimostrando di aver superato ogni ostacolo.

Sono circolate sui cellulari degli addetti al settore le immagini di quel terribile infortunio. Perché ai Campionati italiani di slalom gigante, venerdì 3 aprile, in Val di Fassa, non c'è nemmeno la copertura televisiva. È un video amatoriale, lei inforca una porta con metà corpo, si insacca, la gamba sinistra ha una torsione così innaturale da far venire i brividi. Si capisce subito che è grave. E infatti lo è. Gravissimo: rottura di tibia, perone e crociato anteriore. Di fatto, il peggio che possa capitare. La notizia dell'infortunio arriva come un fulmine a ciel sereno, quando ancora si festeggia la seconda Coppa del mondo generale.

