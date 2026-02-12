Olimpiadi dall' infortunio all' oro | la favola di Federica Brignone

Federica Brignone ha deciso di partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dopo aver superato un infortunio. La sciatrice italiana, che nelle ultime settimane aveva ripreso ad allenarsi, ha scelto di scendere in pista anche nelle discipline veloci. La sua presenza, dopo un recupero difficile, rappresenta una vera e propria favola sportiva, culminata con il sogno di una medaglia d’oro.

Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella trionfa sull'Olympia delle Tofane nel super-g femminile. A 77 centesimi la valtellinese Elena Curtoni, mentre esce Sofia Goggia Alle sue spalle, la francese Romane Miradoli, seconda a 41 centesimi, e l'austriaca Cornelia Huetter, terza a 52 centesimi. Al parterre, ad assistere alla gara, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al presidente del Cio Krysty Coventry e al presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Federica Brignone scrive la storia dopo l'infortunio: oro nel Super G alle Olimpiadi di Cortina Federica Brignone conquista l’oro nel Super G a Cortina, scrivendo una pagina importante nella storia dello sci italiano. Federica Brignone oro in SuperG alle Olimpiadi 2026: impresa dell’azzurra dopo l’infortunio Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il ritorno sulla neve di Federica Brignone | FISI TV Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Lindsey Vonn, aggiornamenti sull'infortunio: rottura del crociato, ma vuole partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Olimpiadi dal sogno all'incubo: come sta Lindsey Vonn dopo i 13 secondi di dramma; Milano-Cortina, Federica Brignone alle Olimpiadi dopo l'infortunio: 'Non è come avrei voluto arrivare ai Giochi, ma ce la metterò tutta; Dalla partenza a tutta alla caduta e le lacrime: la giornata da incubo di Lindsey Vonn. Dal grave infortunio all'oro olimpico nel SuperG: chi è Federica BrignoneLa fuoriclasse azzurra dello sci, arrivata alle Olimpiadi italiane dopo una lunga rincorsa, ha trovato oggi una vittoria da sogno nel SuperG a Cortina ... adnkronos.com Federica Brignone, è Oro infinito nel SuperG femminile! Dal terribile infortunio e il sogno svanito a una vittoria leggendaria che ci parla di resilienzaFederica Brignone vince un Oro leggendario nel SuperG: dalle lacrime dell'infortunio del 2025 a quelle di gioia per una vittoria meravigliosa ... vogue.it La sensazionale medaglia d’oro di Federica Brignone nel Super-G alle Olimpiadi x.com STRAORDINARIA FEDERICA BRIGNONE! Vince l’oro olimpico nel Super G! facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.