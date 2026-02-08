Parola di passerelle e street style

Inizia la stagione delle fashion week e le strade di Milano si riempiono di influencer e fashionisti che mostrano i loro look. Le passerelle sfilano abiti e tendenze, ma sono le strade a raccontare come si veste la città. Più persone, più outfit diversi, più ispirazioni. E mentre alcuni preferiscono uscire da soli, altri si divertono a condividere ogni dettaglio del loro stile. La moda diventa così un modo per esprimersi, tra incontri e scelte di look che cambiano in fretta.

M eglio soli che mal accompagnati, recita un vecchio detto. Sul fronte dello styling e della costruzione di outfit riusciti, invece, assume più rilevanza un altro proverbio: più siamo, meglio è. Si tratta, infatti, del principio fondante di un’abitudine diventata ormai modo di vivere: come vestirsi a strati donna. Come vestirsi a cipolla: 5 outfit di tendenza a strati X Nella stagione invernale, dunque, i cosiddetti (e a lungo bistrattati) look a cipolla rispondono non solo ad esigenze pratiche, ma soprattutto stilistiche. L’ormai ribattezzata arte del layering, l’usanza di sovrapporre e stratificare, si rivela così l’arma segreta per rendere più interessante e ricercato ogni outfit. 🔗 Leggi su Iodonna.it

