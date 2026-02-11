Come abbinare il blu cobalto per creare look sofisticati e contemporanei | dagli abiti sartoriali agli accessori statement

Il blu cobalto torna di tendenza e fa parlare di sé in tutte le fashion week e sui social. Le persone cercano modi semplici per abbinarlo e ottenere look eleganti e moderni. Dalle sfilate alle strade, questa tonalità intensa si fa notare su abiti e accessori, lasciando il segno. Ora, molti si chiedono come combinare il blu cobalto senza sbagliare, per essere sempre al passo con le ultime tendenze.

Come abbinare il blu cobalto è la domanda che domina le conversazioni fashion del momento, complice il ritorno di questa tonalità intensa e luminosa che dalle passerelle è già passata ai red carpet e allo street style internazionale. Profondo ma vibrante, sofisticato ma immediatamente visibile, il Royal Blue del 2026 si conferma il colore perfetto per dare carattere agli outfit quotidiani, trasformando anche le combinazioni più essenziali in look ad alto tasso di eleganza. Ecco cinque outfit di tendenza da copiare alle star. Maxi knit Jennifer Lawrence casual in maxi knit blu elettrico di The Row.

