Prosegue il percorso del progetto Sipario per l’inclusione e l’autonomia

Il progetto “Sipario” prosegue il suo percorso dedicato all’inclusione e all’autonomia, valorizzando il teatro come spazio di incontro, confronto e crescita. Attraverso attività e iniziative mirate, l’obiettivo è favorire l’integrazione e lo sviluppo personale di tutti i partecipanti, promuovendo un ambiente di rispetto e collaborazione. La cultura teatrale si conferma così come un importante strumento di crescita sociale e individuale per la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il teatro come luogo di incontro e di crescita. Il teatro come spazio di confronto e di sperimentazione. Ecco i principi cardine del progetto “Sipario”, destinato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico a partire dai 13 anni, promosso dall’ Asl di Avellino attraverso il Dipartimento Salute Mentale e dipendenze e l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza. Dopo il successo raggiunto lo scorso anno con il coinvolgimento di 10 ragazzi che, affiancati da coetanei normotipici, hanno frequentato settimanalmente laboratori teatrali per concludere il percorso con la messa in scena della lettura teatralizzata “Nel meraviglioso Sogno di Oz”, l’Asl Avellino apre le iscrizioni per la seconda edizione del progetto che si svilupperà a partire dal prossimo 19 gennaio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Prosegue il percorso del progetto “Sipario” per l’inclusione e l’autonomia Leggi anche: Progetto, localizzazione e vincoli: è tutto ok. Il progetto della circonvallazione prosegue Leggi anche: "Lotto zero, prosegue l’iter del progetto" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Teatro Civico di Schio: BVR Banca dona 25mila euro per un nuovo sipario. Teatro Civico di Schio: BVR Banca dona 25mila euro per un nuovo sipario - Sostieni il nuovo sipario del Teatro Civico di Schio: già raccolto il 50% dei fondi grazie a BVR Banca e ai cittadini. vicenzareport.it

«Rosso Sipario - Il teatro contro la violenza di genere»: il progetto presentato alla Casa Internazionale delle donne - Alla Casa Internazionale delle Donne di via della Lungara è stato presentato oggi il progetto «Rosso Sipario - roma.corriere.it

Prosegue a Sciacca il percorso di memoria e iniziative dedicate ad Accursio Miraglia. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.