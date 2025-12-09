Palazzo Ducale le idee del comitato scientifico | dalle iniziative per i giovani alla valorizzazione del genovese

Si è svolta martedì pomeriggio la prima riunione del comitato scientifico di Palazzo Ducale, formato dalla direttrice Ilara Bonacossa e poi da Elisabetta Pozzi, Tullio Solenghi, Enzo Roppo, Caterina Mordeglia, Francesco Meli, Lauro Magnani, Federica Mancini, Roberta Olcese, Filippo Biolè e Ivano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it