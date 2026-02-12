ATP Dallas 2026 | Fritz e Davidovich Fokina avanzano Tiafoe saluta

All’ATP di Dallas, Fritz e Davidovich Fokina avanzano ai secondi turni, mentre Tiafoe saluta il torneo. Dopo un primo giro intenso, molte partite si sono concluse in due set, lasciando spazio a qualche sorpresa. La giornata ha visto anche alcune conferme e qualche uscita inaspettata, con i protagonisti in campo pronti a dare battaglia per la qualificazione ai quarti.

In archivio un consistente numero di partite all’ATP 500 di Dallas, dove alla conclusione dei primi turni si è accoppiata iedealmente la parte iniziale dei secondi turni, benché la parte edel leone in termini di risultati l’abbia fatta tutta una serie di sfide terminate in due set. Una sola è arrivata a decidersi sul filo di lana. Si tratta del confronto tutto made in USA tra Tommy Paul e Jenson Brooksby, molto più incerto di quanto la classifica dica per le vicende del secondo. A Paul, la scorsa settimana (poco) impegnato in Coppa Davis, arride il sorriso finale per 4-6 6-4 7-6(4). Dal primo turno vanno avanti anche il francese Adrian Mannarino sull’australiano Adam Walton, Ethan Quinn su Trevor Svajda (fratello minore del già noto negli ambienti Zachary) in un altro derny USA con crismi di lotta visto il 7-6(3) 7-5, infine Eliot Spizzirri, l’americano con wild card che supera l’australiano James Duckworth. 🔗 Leggi su Oasport.it

