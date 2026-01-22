Spal un pari nel fango E il Mezzolara torna a +4

La Spal ottiene un pareggio in un match difficile, mantenendo il Mezzolara a +4 in classifica. La partita si è giocata a Fratta Terme, con la capolista che ha consolidato la propria posizione, lasciando l'Ars in una situazione di svantaggio. La sfida si è svolta in condizioni di terreno difficile, ma il risultato ha confermato l’equilibrio tra le formazioni in cima alla classifica.

FRATTA TERME (FO) La Spal rimbalza subito a -4 dal Mezzolara, dopo tre soli giorni: la capolista vince poco prima che si giochi a Fratta Terme, così l’Ars è già certa di tornarsi a staccare se non coglie i tre punti. Non ci riuscirà, e non per carenza di grinta. Bastano centottanta secondi per capire che non sarà una partita di calcio ma una lotta nel fango. Il campo, oltre che corto e stretto, è melmoso e viscido, e in avvio soprattutto gli ospiti scivolano spesso. Nell’acquitrino stanno in piedi i Piccioni, Mazzali e Dall’Ara e faticano assai gli altri più leggeri fisicamente. Purtroppo, nei tre dietro la punta, Di Benedetto ha Senigagliesi, Malivojevic e Prezzabile, non esattamente tre corazzieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Mezzolara scappa, Spal dove sei? Persi 7 punti in altrettante partite

Calcio Eccellenza. Il Mezzolara di Zecchi vuole un altro blitz aspettando l'ex Spal

