Dalla Bassa alle colline notte da 80 mila euro | due gioiellerie assaltate

Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, due gioiellerie sono state rapinate in Friuli. In entrambe le occasioni, i ladri sono entrati in azione con modalità simili, portando via circa 80 mila euro in oro e gioielli. Le forze dell’ordine stanno indagando e sospettano che possa essere la stessa banda dietro ai due colpi. Nessuno è rimasto ferito, ma i commercianti sono sotto shock e chiedono più controlli in zona.

Due furti a distanza di poche ore tra San Giorgio di Nogaro e San Daniele. Colpi fotocopia, stessa fuga su auto scura: i carabinieri indagano su un'unica banda Potrebbe essere la stessa mano dietro ai due assalti che hanno scosso il Friuli nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Gli investigatori lavorano sull'ipotesi di un'unica banda entrata in azione prima nella Bassa friulana e poi nell'area collinare, con modalità operative quasi sovrapponibili e una fuga che, in entrambi i casi, avrebbe avuto come protagonista un'auto scura. La sequenza è serrata: poco più di un'ora e mezza tra il primo e il secondo colpo.

