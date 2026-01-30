La Fondazione CRT ha presentato “Percorso 27”, un nuovo progetto per aiutare i detenuti a reinserirsi nel mondo del lavoro. L’obiettivo è ridurre la recidiva e offrire loro una possibilità concreta di ripartire. Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia, ha spiegato che il protocollo firmato con la fondazione mette in piedi una collaborazione stabile in Piemonte. Insieme, vogliono rafforzare i percorsi di formazione e inserimento lavorativo, creando un ponte diretto tra carcere e mercato del lavoro.

È stato presentato oggi, presso la Fondazione CRT, “Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo”, un progetto biennale, scalabile e replicabile su scala nazionale, volto a contrastare il fenomeno della recidiva e a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con un trascorso detentivo. In Italia la recidiva tra le persone detenute si attesta mediamente tra il 60% e il 68%, mentre scende drasticamente fino al 2% per chi svolge attività lavorative (progetto CNEL “Recidiva Zero”). L’iniziativa è promossa e sostenuta dalla Fondazione CRT e si fonda su una rete qualificata di partner: l’Associazione Con Voi APS, responsabile della gestione complessiva e dell’attuazione operativa delle attività; Robert F. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - FORMAZIONE E LAVORO. FONDAZIONE CRT PRESENTA “PERCORSO 27” PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO DEI DETENUTI E RIDURRE LA RECIDIVA

Approfondimenti su Formazione Lavoro

È stato firmato un protocollo tra Sviluppo Lavoro Italia e la Fondazione Aidp per facilitare l’inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Formazione Lavoro

Argomenti discussi: Doppio appuntamento per il Forum Lavoro/Fiscale 2026; Fondazione Musei Senesi apre il bando di formazione per giovani professionisti dei musei; Lavoro senza confini: Fondazione Don Gianolio e Apro Formazione tra ricerca e inclusione; Fondazione Mondo Digitale e Amazon annunciano Make IT Real.

Fondazione CRT lancia Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di BaroloÈ stato presentato oggi, venerdì 30 gennaio, presso la Fondazione CRT Percorso 27. Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo , un progetto biennale, scalabile e replicabile s ... torinoggi.it

Ama Aquilone e Fondazione Carisap con Attenzione fragile, 244 persone coinvolte e 88 tirocini: il 17% trova lavoroConcluso il progetto promosso da Ama Aquilone con Fondazione Carisap: orientamento, formazione e inserimenti lavorativi per persone fragili tra il 2024 e il 2025 ... lanuovariviera.it

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro Bat in prima linea nella formazione con università e scuola #barletta - facebook.com facebook

Studio, formazione, lavoro, famiglia. Per ogni fase del percorso dei giovani verso l'autonomia, Giovanisì c'è! Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza e coordinatore di Giovanisì, lo ha raccontato nella rubrica "La Toscana in Radio" di Controradio: bit.ly/49 x.com