Da Satriano a Manziana | così le sentenze per morti a causa di comportamenti aggressivi dei cani non rendono giustizia a nessuno

Le condanne pronunciate in primo grado per le persone coinvolte nei fatti di Satriano e Manziana non bastano. Le tre donne, proprietarie dei Rottweiller che hanno ucciso Paolo Pasqualini, sono state condannate a un anno di carcere, ma non dovranno scontare la pena. La sentenza sembra non rendere giustizia alla vittima, e molti si chiedono se davvero si faccia abbastanza per prevenire tragedie simili.

Le persone di riferimento dei tre Rottweiller il cui comportamento aggressivo ha portato alla morte di Paolo Pasqualini condannate in primo grado a un anno di detenzione che non dovranno scontare. A Satriano la Cassazione mette fine al processo nei confronti del pastore custode dei 13 cani che hanno causato la morte di Simona Cavallaro con una condanna a tre anni. Tra leggi che non vengono applicate, mancanza di dati e verifiche e sentenze che lasciano i parenti sgomenti, in Italia si continua a navigare a vista rispetto alla relazione tra persone e cani.

