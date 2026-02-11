Sbranato dai rottweiler a Manziana l'avvocato dei proprietari | Non erano aggressivi scappati per la prima volta

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato dei proprietari dei cani sbrancati a Manziana dice che i rottweiler non erano aggressivi. Spiega che sono scappati per la prima volta e che si tratta di negligenza per omessa custodia. Per ora, i proprietari non rischiano il carcere.

L'avvocato Giancarlo Ascani che difende Patrizio Pintus e Giovanna Minelli spiega perché non andranno in carcere per la morte di Paolo Pasqualini sbranato dai loro tre rottweiler: "Riconosciuta la negligenza per omessa custodia".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Manziana Rottweiler

Manziana, 39enne sbranato dai rottweiler: proprietari condannati a un anno

A Manziana, un uomo di 39 anni è stato ucciso dai cani di proprietà di due persone.

Sbranato dai rottweiler a Manziana, i proprietari condannati a un anno e 50mila euro di risarcimento

A Manziana, un uomo è stato ucciso dai rottweiler dei proprietari.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Manziana Rottweiler

Argomenti discussi: Civitavecchia, il processo ai padroni dei tre rottweiler che sbranarono il runner Paolo Pasqualini. Per quanto tempo li lasciarono a digiuno?; Cani pericolosi, la lista nera di Priscilla Pasqualini, sorella del runner sbranato: Akita, pitbull, dogo e rottweiler tra i primi 20; Sbranato da un rottweiler, condannata una coppia proprietaria dei cani; Sbranato da rottweiler, condannata la coppia proprietaria dei cani.

sbranato dai rottweiler aSbranato dai rottweiler a Manziana, l’avvocato dei proprietari: Non erano aggressivi, scappati per la prima voltaL'avvocato Giancarlo Ascani che difende Patrizio Pintus e Giovanna Minelli spiega perché non andranno in carcere per la morte di Paolo Pasqualini sbranato ... fanpage.it

sbranato dai rottweiler aManziana, 39enne sbranato dai rottweiler: proprietari condannati a un annoFoto di archivio LaPresse Condannati a un anno di reclusione – con il beneficio ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.