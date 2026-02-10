Simona Cavallaro uccisa da 13 cani a Satriano | la Cassazione conferma 3 anni per il pastore

La caso di Simona Cavallaro si chiude con una sentenza definitiva: la Cassazione ha confermato i tre anni di carcere per il pastore Pietro Rossomanno, accusato di omicidio colposo. La donna è stata uccisa da 13 cani a Satriano, e ora la giustizia fa chiarezza sulla vicenda.

