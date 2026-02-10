Simona Cavallaro uccisa da 13 cani a Satriano | la Cassazione conferma 3 anni per il pastore
La caso di Simona Cavallaro si chiude con una sentenza definitiva: la Cassazione ha confermato i tre anni di carcere per il pastore Pietro Rossomanno, accusato di omicidio colposo. La donna è stata uccisa da 13 cani a Satriano, e ora la giustizia fa chiarezza sulla vicenda.
La Cassazione chiude definitivamente il caso Simona Cavallaro confermando la condanna a 3 anni per omicidio colposo nei confronti del pastore Pietro Rossomanno. L'ergastolo, di fatto, lo hanno ricevuto solo i cani.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Simona Cavallaro
La Cassazione conferma la condanna a tre anni di carcere per l’imprenditore
La Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di carcere per l’imprenditore Francesco Barachetti, coinvolto nel caso della vendita del capannone di Cormano.
Open Arms, la Cassazione conferma l’assoluzione definitiva per Matteo Salvini. Il ministro: «Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato»
La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel processo Open Arms, chiudendo un capitolo lungo cinque anni.
Ultime notizie su Simona Cavallaro
Argomenti discussi: Morte Simona Cavallaro a Satriano, ultimo verdetto sulla giovane donna uccisa dai cani; Rassegna stampa 10-02-2026 edizioni Calabria.
Morte Simona Cavallaro a Satriano, ultimo verdetto sulla giovane donna uccisa dai caniLa Cassazione ha reso definitive le condanne di Pietro Rossomanno, il proprietario del gregge lasciato incustodito nell’area picnic di Satriano, e della madre Maria Procopio: dovranno risarcire le par ... msn.com
Lo Scrigno del Cinema. . "Ci dobbiamo dimenticare..." Michele Placido_Official, Tony Sperandeo, Simona Cavallari e Ida Di Benedetto Pizza Connection - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.