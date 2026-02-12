Patrizia Pasqualetti, chef gelatiera di Orvieto, vola negli Stati Uniti per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. È tra i volti noti invitati alla Winter House, la casa degli americani, dove si incontrano atleti e delegazioni del Team Usa. La sua presenza conferma come il suo gelato abbia ormai conquistato anche oltreoceano, portando un po’ di Italia tra i ghiacci di Cortina.

ORVIETO - Patrizia Pasqualetti, chef gelatiera italiana, originaria di Orvieto, e ormai volto simbolo del gelato artigianale italiano negli Stati Uniti, è tra i protagonisti alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 come ospite della Winter House, la "casa degli americani" dove vengono accolti atleti e delegazioni del Team Usa. Propone il suo iconico carretto del gelato come racconto di tradizione e identità italiana, in uno degli spazi più rappresentativi dell’ospitalità statunitense legata ai Giochi, frequentato in particolare dagli atleti di hockey su ghiaccio e pattinaggio artistico. Trasferitasi negli Stati Uniti da sette anni, la gelatiera umbra ha costruito un vero e proprio progetto imprenditoriale oltreoceano, con cinque gelaterie: due a New York, una a Los Angeles, una a Boston e una nella Silicon Valley, diventando un riferimento per chi cerca un prodotto artigianale fedele alla scuola italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Orvieto agli Stati Uniti. La chef Patrizia Pasqualetti alle Olimpiadi invernali

