Da Agrigento a Messina Michele Burgio è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco
Michele Burgio torna in Sicilia, questa volta come nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco. La sua ultima visita in terra agrigentina risale al 9 ottobre, quando si trovava a Favara. Ora, con il nuovo incarico, si prepara a guidare le squadre di fuoco in un territorio molto atteso, pronto a mettere in campo le sue esperienze.
L'ultima volta che ha messo piede in terra di Agrigento, a Favara per la precisione, è stato lo scorso 9 ottobre. Erano i giorni delle ricerche disperate di Marianna Bello. Michele Burgio, che era stato alla guida del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, nel 2016 aveva già vissuto un'esperienza simile: un violento nubifragio a Sciacca travolse l’anziano Vincenzo Bono il cui corpo, nonostante le settimane di ricerca, non venne mai trovato. Oggi, il dirigente superiore si è insediato quale comandante provinciale dei pompieri di Messina. Burgio assumerà la direzione del soccorso tecnico urgente e delle attività di prevenzione incendi in un territorio complesso, segnato da peculiari rischi sia di natura antropica sia ambientale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
