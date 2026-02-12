Vigili del fuoco Michele Burgio nuovo comandante provinciale di Messina

I vigili del fuoco di Messina hanno un nuovo comandante. Questa mattina, Michele Burgio ha preso il comando del reparto, sostituendo Giampiero Rizzo. Burgio ha già iniziato a lavorare sul campo, pronto a gestire le emergenze e a guidare il personale nel territorio.

Il dirigente superiore succede a Giampiero Rizzo alla guida del Comando. "Ritorno dopo l’esperienza dei soccorsi a Giampilieri e Scaletta Zanclea" I vigili del fuoco di Messina hanno un nuovo comandante provinciale. Si è insediato oggi il dirigente superiore Michele Burgio, che succede a Giampiero Rizzo alla guida del Comando di via Salandra. Burgio assumerà la direzione del soccorso tecnico urgente e delle attività di prevenzione incendi in un territorio complesso, segnato da peculiari rischi sia di natura antropica sia ambientale. Laureato in Ingegneria civile e con un master in gestione delle emergenze, è entrato nel Corpo nazionale nel 1990.🔗 Leggi su Messinatoday.it

