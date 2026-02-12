Vigili del fuoco Michele Burgio nuovo comandante provinciale di Messina
I vigili del fuoco di Messina hanno un nuovo comandante. Questa mattina, Michele Burgio ha preso il comando del reparto, sostituendo Giampiero Rizzo. Burgio ha già iniziato a lavorare sul campo, pronto a gestire le emergenze e a guidare il personale nel territorio.
Il dirigente superiore succede a Giampiero Rizzo alla guida del Comando. "Ritorno dopo l’esperienza dei soccorsi a Giampilieri e Scaletta Zanclea" I vigili del fuoco di Messina hanno un nuovo comandante provinciale. Si è insediato oggi il dirigente superiore Michele Burgio, che succede a Giampiero Rizzo alla guida del Comando di via Salandra. Burgio assumerà la direzione del soccorso tecnico urgente e delle attività di prevenzione incendi in un territorio complesso, segnato da peculiari rischi sia di natura antropica sia ambientale. Laureato in Ingegneria civile e con un master in gestione delle emergenze, è entrato nel Corpo nazionale nel 1990.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Vigili del fuoco Messina
Nuovo comandante provinciale per i Vigili del fuoco di Sondrio
Questa mattina si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Sondrio.
Vigili del fuoco di Nuoro, il nuovo comandante provinciale è un palermitano
I vigili del fuoco di Nuoro hanno un nuovo comandante.
Ultime notizie su Vigili del fuoco Messina
Argomenti discussi: Escursionista si perde sul Monte San Michele: salvato dai Vigili del fuoco; Olimpiadi, la Lombardia schiera i Vigili del Fuoco: pronti a Milano e in Valtellina; Cambio al vertice della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco; Escursionista si perde sul San Michele, recuperato con l’elicottero.
Vigili del fuoco di Messina: si insedia il nuovo comandante provinciale Michele BurgioLaureato in ingegneria civile, con un master in gestione delle emergenze, ritorna a Messina dopo tanti anni, dopo l'esperienza maturata nei soccorsi a Giampilieri e Scaletta Zanclea ... messina.gazzettadelsud.it
Niscemi, Vigili del Fuoco: porzioni della frana si muovonoNon ci risultano altri crolli di edifici stamattina, ma ci sono porzioni del versante della frana che continua a muoversi e ci sono stati dei distacchi. E’ quanto ha detto Michele Burgio, dirigente ... strettoweb.com
Niscemi, lo stato della frana: parlano i vigili del fuoco Il movimento franoso non si ferma. E gli esperti sono pronti ad allargare se necessario la zona rossa per garantire la sicurezza. Il punto con il dirigente regionale dei vigili del fuoco, Michele Burgio Tgr Rai facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.