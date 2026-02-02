Da Agrigento a Sondrio | Antonio Giulio Durante nuovo comandante dei vigili del fuoco

Da oggi, Antonio Giulio Durante è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Sondrio. Ha preso il posto di Alessandro Granata, che ora lavora come dirigente vicario presso il comando. Durante, ingegnere, arriva dall’Agrigentino e assume il ruolo con l’obiettivo di guidare il corpo nel territorio. La nomina è ufficiale dal 31 gennaio.

Ingegnere di 52 anni assume il vertice provinciale dopo un percorso professionale tra Lombardia e Sicilia. Subito la prova delle Olimpiadi invernali con un dispositivo straordinario di soccorso Cambio alla guida del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Sondrio. Dal 31 gennaio l’ingegnere Antonio Giulio Durante ha assunto ufficialmente l’incarico di comandante provinciale prendendo il posto di Alessandro Granata, chiamato a ricoprire il ruolo di dirigente vicario presso il Comando di Bologna.Antonio Giulio Durante, 52 anni, è laureato in Ingegneria civile all’Università di Pisa ed è entrato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’inizio degli anni Duemila.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Agrigento Sondrio Salvatore Campolongo da domani nuovo comandante dei Vigili del Fuoco: “Si lavorerà in continuità” Domani Salvatore Campolongo prende il comando dei Vigili del Fuoco di Napoli. Alberto Maiolo è il nuovo comandante dei vigili del fuoco Alberto Maiolo, 55 anni, originario del Friuli e laureato in Ingegneria a Trieste, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Agrigento Sondrio Argomenti discussi: Da Agrigento a Sondrio: Antonio Giulio Durante nuovo comandante dei vigili del fuoco - AgrigentoNotizie; Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco: da Lecco a Sondrio, Durante nuova guida; Tutta Sondrio corre a fianco della fiamma olimpica; Sondrio: cambio al vertice dei Vigili del fuoco. LECCO - Dal 31 gennaio l’ingegner Antonio Giulio Durante lascia il Comando provinciale lecchese per guidare quello valtellinese in vista delle Olimpiadi 2026. A subentrargli sarà l’ingegner Angelo Farina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.